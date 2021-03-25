Video Haber Başkan Erdoğan'ın "ekonomide reform" mesajı ne anlama geliyor? | Video

Başkan Erdoğan'ın "ekonomide reform" mesajı ne anlama geliyor? | Video

Başkan Erdoğan'ın
25.03.2021 | 00:45

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A Haber ekranlarına yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Prof. Dr. Sefer Şener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde verdiği reform mesajlarını değerlendirdi, ekonomi üzerinden felaket senaryoları kuranlara önemli hatırlatmalarda bulundu. Şener, "Biz bunu şu anda AB, ABD’nin Çin’e karşı aldığı tavırla net olarak görebiliyoruz. Yani pandemiden sonra ekonomik açıdan hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve aynı zamanda siyasi açıdan da olmayacak. Aslında bunların önünün alınması çabasıdır ekonomi reform çabası." dedi.

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