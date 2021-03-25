Başkan Erdoğan'ın "ekonomide reform" mesajı ne anlama geliyor? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:20
Başkan Erdoğan'ın "ekonomide reform" mesajı ne anlama geliyor? | Video 25.03.2021 | 00:45
02:00
02:44
01:40
18:20
01:06
02:13
02:31
Büyük kongre sonrası yeni kadroyla ilk AK Parti MKYK toplantısı | Video 24.03.2021 | 17:48
08:01
03:12
14:07
06:36
Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı | Video 24.03.2021 | 14:25
03:10
İskender Günen | 3 maçta 7 puan öz güven olur 24.03.2021 | 14:23
01:06
Hıncal Uluç | Türkiye’de teknik direktör yokkkk!.. 24.03.2021 | 14:21
04:14
Dilek Güngör | Borsada Robin Hood başkaldırısı! 24.03.2021 | 13:42
03:21
Son dakika! AK Parti'de A Takımı belli oldu! İşte MKYK listesi | Video 24.03.2021 | 13:37
03:41
Sait Gürsoy | Dijital izler bırakırken 24.03.2021 | 13:40
03:46
Başkan Erdoğan'dan salgın dönemiyle ilgili flaş mesajlar | Video 24.03.2021 | 13:32
05:36
A Haber ekranlarına yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Prof. Dr. Sefer Şener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde verdiği reform mesajlarını değerlendirdi, ekonomi üzerinden felaket senaryoları kuranlara önemli hatırlatmalarda bulundu. Şener, "Biz bunu şu anda AB, ABD’nin Çin’e karşı aldığı tavırla net olarak görebiliyoruz. Yani pandemiden sonra ekonomik açıdan hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve aynı zamanda siyasi açıdan da olmayacak. Aslında bunların önünün alınması çabasıdır ekonomi reform çabası." dedi.