Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 12. Boğaziçi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Yeşil kalkınmanın öncülerinin ve bu büyük sorumluluğu omuzlayan liderlerin kadınlar olacağına canı gönülden inanıyorum. Daha iyi bir dünyayı, henüz doğmamış gelecek nesillerin haklarını bugünden koruyacak sistemler inşa ederek tesis edebiliriz” dedi.