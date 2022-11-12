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Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşması.. | Video 12.11.2022 | 13:40
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Son Dakika: Başkan Erdoğan'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı' takdim edildi | Video 11.11.2022 | 16:22
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt gezileri kapsamında özellikle gençlere ayrı bir yer ayırıyor. Gittiği her ilde gençlerle buluşmaya önem veriyor. Başkan Erdoğan Bu kapsamda gittiği Adana’da da gençlerle bir araya gelmişti..