Başkan Erdoğan'ın mitingine saldırı girişimi önlendi! Coşkun Başbuğ: FETÖ-PKK işbirliğini hissediyorum | Video

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te düzenlediği mitinge bombalı saldırı girişiminde bulunulmak istendi. Saldırı, bombanın monte edildiği araçtaki polisin dikkatiyle önlenirken, A Haber'de konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, önemli değerlendirmelerde bulundu. Saldırının altında FETÖ ve PKK işbirliğinin olabileceğini aktaran Başbuğ, " İstihbari çalışması var, alınan bilgilerin sahada derlenmesi ve değerlendirilmesi var ve eylem yerinde gerçekleştirilmesi var. Bütün bu zinciri işlediğimizde bu PKK’nın ve FETÖ’nün boyunu aşar. İkisinin birlikte yürütmek zorunda olduğu bir eylem." dedi.