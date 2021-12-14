Video Haber Başkan Erdoğan’ın mitingine saldırı girişimi! Telefon düzenekli EYP ilk kez A Haber'de | Video
Başkan Erdoğan’ın mitingine saldırı girişimi! Telefon düzenekli EYP ilk kez A Haber'de | Video

Başkan Erdoğan’ın mitingine saldırı girişimi! Telefon düzenekli EYP ilk kez A Haber'de | Video

14.12.2021 | 13:08

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli sivil polisin aracının altına konulan bomba imha edilmişti. A Haber o bomba düzeneğine ulaştı.

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