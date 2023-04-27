Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunu Bakan Koca açıkladı "Hepinize selamı var" | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’daki toplu açılış töreninde kürsüye çıktı. Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Koca, Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, geçirdiği enfeksiyonun etkisini azaltmış durumda olduğunu açıkladı.
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