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OTOMATİK OYNAT
01:49
Başkan Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi | Video 09.04.2022 | 20:14
00:24
Rus ordusu Luhansk’da nitrik asit tankını vurdu | Video 09.04.2022 | 19:50
00:58
İstanbul Avcılar’da servis bekleyen çocuğa köpekler saldırdı | Video 09.04.2022 | 19:27
00:32
Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı | Video 09.04.2022 | 19:20
02:15
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem | Video 09.04.2022 | 18:23
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Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi | Video 09.04.2022 | 18:11
00:53
Tefecilik operasyonunda, 7 tutuklama | Video 09.04.2022 | 18:04
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SON DAKİKA: Adana Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı: 2 şehit 09.04.2022 | 17:05
05:51
03:37
Melih Altınok | Niye siliyorsun kardeşim? 09.04.2022 | 14:04
02:26
Mehmet Barlas | Sadece Ukrayna ve Rusya değil dünya kaybediyor 09.04.2022 | 14:01
04:27
Mahmut Övür | 6’lı masaya ‘Yavaş’ bombası 09.04.2022 | 13:56
07:32
04:06
Salih Tuna | Nasıl sistem iyi mi? 09.04.2022 | 10:50
02:35
Hastalığına çare bulunamayan Yunus bebek Hollanda'dan Türkiye’ye getirildi 09.04.2022 | 09:17
08:21
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Başkan Erdoğan iftarda öğrenci evine misafir oldu | Video 09.04.2022 | 00:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin ertelendiği bildirildi.