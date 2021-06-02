Başkan Erdoğan'ın yayınında dikkat çeken ayrıntı: Arkasında duran saat... | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen TRT özel yayınında arkasında bulunan ve 9’u 5 geçe durmuş şekilde görünen antika saatin Atatürk’ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.