Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi başladı | Video
Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.
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