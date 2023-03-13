Başkan Erdoğan'la görüşen Mustafa Destici'den açıklama: "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak..." | Video
Seçimlere giderken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. Başkan Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Destici, "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bileşeni olarak devam ediyoruz. BBP'nin cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Büyük Birlik Partisi, 81 ilin tamamında kendi ismi, kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacak. Prensip olarak anlaştığımız budur" dedi.
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