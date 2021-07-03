Video Haber Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti
03.07.2021 | 15:37

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İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

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