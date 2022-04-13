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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı | Video 13.04.2022 | 23:33
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı | Video 13.04.2022 | 22:03
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Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı | Video 13.04.2022 | 17:32
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Hilal Kaplan | Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesidir 13.04.2022 | 15:47
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Göksu Deltası’nda yangın | Video 13.04.2022 | 00:14
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Başkan Erdoğan açıkladı: Rize- Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? | Video 12.04.2022 | 21:34
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Torbacı operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı! | Video 12.04.2022 | 21:04
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.