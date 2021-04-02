Başkana övgüler dizen video millet ittifakını karıştırdı! İYİ Parti ilçe başkanı salonu terk etti | Video

Balıkesir’de CHP’li ve İYİ Partili siyasi isimlerin katıldığı programda Edremit Belediye Başkan Selman Hasan Arslan’a övgüler dizilen bir video izletildi. Başkan Hasan Arslan’ın talimatıyla hazırlanan videodan sonra ortalık karıştı. İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural videoya tepki gösterdi. İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz ise salonu terk etti.

Yerel seçimlerde 'Kürdistan' skandalı ile gündeme gelen Balıkesir Edremit Belediye Başkan Selman Hasan Arslan, şimdi de yeni bir krizle ismini duyurdu. Ege bölgesinde yayın yapan bir televizyon kanalında Edremit Belediyesi'nin düzenlendiği bir program yayınlandı.

Düzenlenen programa; CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz ve millet ittifakında yer alan birçok siyasi isim katıldı. Katılımcılara, Belediye Başkanı Arslan'a övgüler dizilen "Bir Hayalin Hikâyesi" adlı video izletildi. İzletilen videodan sonra ortalık karıştı. İYİ Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz salonu terk etti.

VİDEODAN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Programda konuşan Edremit Belediye Başkan Selman Hasan Arslan, "Seçim zamanında Kürdistan lafı üzerinden İYİ Parti ortağımızla ciddi sıkıntılar yaşadık. Hal ve hareketlerimize dikkat etmeliyiz ki bundan sonra ayrı bir görüntü vermek durumunda kalmayalım. Oğuzhan başkanın salonu terk etmesini şık bulmadım" dedi.

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural ise, "Birbirimizin gözüyle görmeye başladığımız zaman başarılı olacağız. Bu videoyu millet ittifakı olarak izlemek için davet edildik. Biz videoda İYİ Partili bir arkadaşımıza da mikrofon uzatılsın isterdik" diye konuştu.

Özlem Ural, Oğuzhan Civzgaz'ın salonu terk etmesine de tepki göstererek "Oğuzhan başkanım, söz hakkı aldık dinlerseniz sevinirim" dedi.