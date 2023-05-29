Başkenti sel vurdu: Vatandaşlar araçların üstünde mahsur kaldı | Video
Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar su altında kalırken, araçlar ilerleyemedi. Vatandaşlar ise araçlarının üstüne çıkarak kurtarılmayı bekledi.
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