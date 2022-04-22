Başkent'te 12 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı | Video

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Başkentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 ayrı adreste şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, sentetik ecza maddesi ve hassas terazi ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.