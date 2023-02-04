Başkent'te çileye dönen kar yağışına vatandaş isyan etti: Algı, Beceriksizlik Mansur Yavaş | Video

Ankara'da günlerden beklenen kar yağışı Başkent'te yaşayanların çilesi oldu.Kar nedeniyle yolların kapanması üzerine vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. . Yolcuların belediye otobüs içerisinde zıpladığı ve otobüsü hareket ettirebilmek için ittiği görüntüleri paylaşan vatandaşlar "Mansur Yavaş Ankara'yı zıplattı. Güneşli havada kar araçlarını algı olsun diye yollarda sergiletir, kar yağarken Ankara çilekeş" yorumu yapıldı.