Başkent'te dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri bahçesindeki saksılara gömmüş | Video
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Ankara'da evinde çok sayıda kedi ve köpek besleyen Harika T.'nin evini ziyaret eden hayvanseverler korkunç tabloyla karşılaştı. Evdeki hayvanların çocuğunun bakımsızlıktan hasta olduğu anlaşılırken, yaşlı kadının ölen kedi ve köpekleri bahçedeki saksılara gömdüğü, üzerini de taş ve toprakla kapadığı iddia edildi. Öte yandan evde nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı yanaklı su kaplumbağası da bulundu.