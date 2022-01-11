Video Haber Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında | Video
Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında | Video

Başkent'te eğlence mekanlarını zorla ele geçiren 11 şüpheli gözaltında | Video

11.01.2022 | 17:53

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, eğlence mekanlarını zorla ele geçiren, borçlandırdıkları vatandaşları silahla tehdit eden 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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