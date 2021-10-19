Başkent’te inşaatta göçük: 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Siteler Dizboyu Sokak’ta bulunan bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçük sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastanelere sevk edildi.