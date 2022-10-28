Başkent'te 'Türkiye Yüzyılı' coşkusu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yüzyıla Türkiye’nin damgasını vurması için Vizyon Belgesi’nin ortaya koyacak. Türkiye’nin Yüzyılı yeni bir umudun kapısını açacak. Peki Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı belgede neler var? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu değerlendirdi..