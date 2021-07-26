Başörtülü kadına saldırı olayında yeni gelişme! Başörtülü kadına saldıran adam tutuklandı! | Video
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İzmir'de başörtülü Rabia Yılmaz (23) minibüs şoförü ve eşi tarafından 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek darp edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler R.E. ile Y.E. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan adliyeye sevk edildi. R.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Y.E. ise ev hapsiyle şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.