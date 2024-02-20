Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi
Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, geminin makine dairesine girilen merdiven boşluğu dalgıçlar tarafından denizin altından görüntülendi.
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