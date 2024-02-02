Battaniyenin altına saklanan şüpheli böyle yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 ayda yapılan çalışmalarda 136 kişi yakalandı.
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