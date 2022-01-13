BAYKAR 2006 yılına ait görüntüleri paylaştı: İşte İlk milli İHA'nın test uçuşu! Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran not | Video
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Yerli İHA ve SİHA'ları geliştiren BAYKAR, Twitter hesabından, ilk milli İHA'nın 2006 yılına test uçuşuna ait görüntüleri paylaştı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın da yer aldığı görüntüler çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Selçuk Bayraktar da videoyu "Ruhun şad olsun sevgili Babamız..." notuyla paylaştı.