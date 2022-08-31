Video Haber Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar "Engellemek için taşları şimdiden döşüyorlar"
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar "Engellemek için taşları şimdiden döşüyorlar"

31.08.2022 | 13:39

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Devrim otomobillerini örnek göstererek "Bir takoz yerleştirirsiniz Akıncı işlevsiz hale gelir. Aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi. Biz bunu geçmişte defaatle yaşadık. Bunun da taşlarının döşendiğini ben şimdiden görüyorum." ifadelerini kullandı.

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