BAYKAR’dan büyük başarı! Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı! | Video

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, resmi heyetlerin önünde yaptığı uçuşta milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38.039 feet (11.594 metre) yüksekliğe çıkan AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı.