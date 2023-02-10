Video Haber Baykar’dan deprem bölgesine 655 milyon TL’lik yardım | Video
Baykar’dan deprem bölgesine 655 milyon TL’lik yardım | Video

Baykar’dan deprem bölgesine 655 milyon TL’lik yardım | Video

10.02.2023 | 23:38

Baykar, deprem bölgesinde ilk günden itibaren toplam 655 milyon 771 bin 721 TL'lik yardım gerçekleştirildi.

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