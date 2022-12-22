Video Haber Bayraktar Akıncı TİHA ile ilk test: Yeni Nesil Güdüm Kiti Gökçe hedefi tam isabet vurdu | VİDEO
Bayraktar Akıncı TİHA ile ilk test: Yeni Nesil Güdüm Kiti Gökçe hedefi tam isabet vurdu | VİDEO

Bayraktar Akıncı TİHA ile ilk test: Yeni Nesil Güdüm Kiti Gökçe hedefi tam isabet vurdu | VİDEO

22.12.2022 | 21:43

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Bayraktar AKINCI TİHA, milli ve özgün olarak geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

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