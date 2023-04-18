Bayraktar Kızılelma iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı | Video

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. Kampanya kapsamında yüksek hızlara çıkarak icra edilen Sistem Tanımlama Testi’nde Bayraktar KIZILELMA ilk kez iniş takımlarını gövde içine alarak yüksek hızlarda yaptığı manevra testlerini başarıyla tamamladı.