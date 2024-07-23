Video Haber Bayraktar Kızılelma'nın Motor Çalıştırma Testi başarıyla tamamlandı | Video
Bayraktar Kızılelma'nın Motor Çalıştırma Testi başarıyla tamamlandı | Video

Bayraktar Kızılelma'nın Motor Çalıştırma Testi başarıyla tamamlandı | Video

23.07.2024 | 14:13

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, son Bayraktar Kızılelma paylaşımıyla heyecanlandırdı. Bayraktar, Kızılelma'nın 'Motor Çalıştırma Testi'ni başarıyla tamamladığını bildirdi.

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