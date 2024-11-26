Bayraktar TB3 SİHA’nın gemi testleri sürüyor | Video 26.11.2024 | 12:35 Dünya Havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli gemiden kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA’nın testleri devam ediyor. Dün Çanakkale açıklarında gerçekleşen testte TB3 SİHA, iniş destek ekipmanı kullanmadan ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın testleri sürüyor. Bayraktar TB3, dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş ve kalkış yaptı. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamladı. Keşan'da gerçekleşen rampa testleriyle açık denizde sürdürdüğü yaklaşma testlerini de tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA,19 Kasım Salı günü TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı.

YERLİ MOTORLA EN YÜKSEĞE

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihinin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feetle Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

TOPLAM UÇUŞ 828 SAATİ GEÇTİ

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 828 saat 57 dakika havada kaldı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5 bin 700 km yol katetti.

MİLLİ SİHA MİLLİ KAMERA

Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024'te ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. Test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

DENİZ AŞIRI GÜÇ ÇARPANI

Bayraktar TB3 SİHA'nın, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetlerle sınıfındaki lider insansız hava aracı olması hedefleniyor. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlarla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.