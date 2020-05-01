Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi değerlendirdi | Video

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Türkiye, koronavirüsle mücadelede etkin önlemlerini sürdürerek ciddi yol katetti. Televizyon ekranlarında ve köşe yazarları tarafından en çok konuşulan konular arasında 9 günlük sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Peki, bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Olup olmayacağı ile ilgili resmi açıklamanın bayrama doğru yapılması bekleniyor. Ancak bayramdaki durumu ve normalleşmeye doğru gidişatı Bilim Kurulu üyesi profesör aHaber ekranlarında değerlendird.