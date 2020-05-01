Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi değerlendirdi | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:07
01:37
CHP'den peş peşe darbe imaları | Video 30.04.2020 | 23:49
07:23
03:13
00:40
00:54
01:15
01:31
09:07
"Döviz enflasyon üzerinde baskılayıcı bir etki oluşturmayacak" | Video 30.04.2020 | 16:29
01:19
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, kahkahaya boğuldu! | Video 30.04.2020 | 16:35
04:43
“Merkez Bankası 50 ile 100 baz puan arasında faiz indirebilir" | Video 30.04.2020 | 16:16
00:41
Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulundu | Video 30.04.2020 | 15:43
01:11
Türkiye'den ABD'ye ikinci yardım uçağı | Video 30.04.2020 | 15:33
01:17
01:41
3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da tehlikeli yoğunluk! | Video 30.04.2020 | 15:30
10:00
01:59
CHP'li Canan Kaftancıoğlu ifade veriyor | Video 30.04.2020 | 15:22
06:44
12:10
03:10
"Enflasyonun bir sorun olarak karşımıza çıkacağını düşünmüyorum" | Video 30.04.2020 | 14:07
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Türkiye, koronavirüsle mücadelede etkin önlemlerini sürdürerek ciddi yol katetti. Televizyon ekranlarında ve köşe yazarları tarafından en çok konuşulan konular arasında 9 günlük sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Peki, bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Olup olmayacağı ile ilgili resmi açıklamanın bayrama doğru yapılması bekleniyor. Ancak bayramdaki durumu ve normalleşmeye doğru gidişatı Bilim Kurulu üyesi profesör aHaber ekranlarında değerlendird.