BBP lideri Destici TBMM'de gözyaşlarını tutamadı: Büyük bir acıyı milletçe yaşıyoruz | Video

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 10 ilde OHAL kararına ilkin TBMM'deki görüşmeler sırasında söz aldı. Mustafa Destici, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuştuğu sırada gözyaşlarını tutamadı. Destici, "Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması." diye konuştu.