BBP lideri Destici TBMM'de gözyaşlarını tutamadı: Büyük bir acıyı milletçe yaşıyoruz | Video
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 10 ilde OHAL kararına ilkin TBMM'deki görüşmeler sırasında söz aldı. Mustafa Destici, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuştuğu sırada gözyaşlarını tutamadı. Destici, "Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması." diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
00:31
JAK ekiplerince 12 yaşındaki çocuk, 71 saat sonra kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 22:18
00:51
Adıyaman’da enkazdaki iki kardeş 87 saat sonra kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 22:23
00:45
05:14
Adana’dan İstanbul’a askeri uçakla 52 yaralı getirildi | Video 09.02.2023 | 21:34
02:23
89’uncu saatte mucizenin adı: Yiğit | Video 09.02.2023 | 21:10
00:24
Barcelona'dan depremde vefat edenler için saygı duruşu | Video 09.02.2023 | 21:06
03:47
Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret | Video 09.02.2023 | 20:34
02:14
İnsansız hava araçlarının gözü "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede | Video 09.02.2023 | 20:34
00:41
01:02
Hatay'da 86 saat sonra çifte mucize | Video 09.02.2023 | 18:54
01:41
Son Dakika: Başkan Erdoğan son durumu açıkladı! | VİDEO 09.02.2023 | 18:45
03:00
00:51
MSB paylaştı: 5 kişilik aile sağ kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 17:52
00:11
04:20
00:18
01:47
Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video 09.02.2023 | 16:10
01:49
Son Dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye'de | Video 09.02.2023 | 16:02