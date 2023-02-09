Video Haber BBP lideri Destici TBMM'de gözyaşlarını tutamadı "Büyük bir acıyı ülkece milletçe yaşıyoruz" | Video
BBP lideri Destici TBMM'de gözyaşlarını tutamadı

BBP lideri Destici TBMM'de gözyaşlarını tutamadı "Büyük bir acıyı ülkece milletçe yaşıyoruz" | Video

09.02.2023 | 22:07

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 10 ilde OHAL kararına ilkin TBMM'deki görüşmeler sırasında söz aldı. Mustafa Destici, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuştuğu sırada gözyaşlarını tutamadı. Destici, "Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması." diye konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BBP lideri Destici TBMM’de gözyaşlarını tutamadı Büyük bir acıyı ülkece milletçe yaşıyoruz | Video 01:40
BBP lideri Destici TBMM'de gözyaşlarını tutamadı "Büyük bir acıyı ülkece milletçe yaşıyoruz" | Video 09.02.2023 | 22:07
Adana’dan İstanbul’a askeri uçakla 52 yaralı getirildi | Video 05:14
Adana’dan İstanbul’a askeri uçakla 52 yaralı getirildi | Video 09.02.2023 | 21:34
89’uncu saatte mucizenin adı: Yiğit | Video 02:23
89’uncu saatte mucizenin adı: Yiğit | Video 09.02.2023 | 21:10
Barcelona’dan depremde vefat edenler için saygı duruşu | Video 00:24
Barcelona'dan depremde vefat edenler için saygı duruşu | Video 09.02.2023 | 21:06
Başkan Erdoğan’dan Kilis Devlet Hastanesi’nde depremzedelere ziyaret | Video 03:47
Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret | Video 09.02.2023 | 20:34
İnsansız hava araçlarının gözü asrın felaketinin yaşandığı bölgede | Video 02:14
İnsansız hava araçlarının gözü "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede | Video 09.02.2023 | 20:34
Adıyaman’daki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! 7,7’lik Kahramanmaraş depremi böyle geldi... 00:41
Adıyaman'daki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! 7,7'lik Kahramanmaraş depremi böyle geldi... 09.02.2023 | 20:11
Hatay’da 86 saat sonra çifte mucize | Video 01:02
Hatay'da 86 saat sonra çifte mucize | Video 09.02.2023 | 18:54
Son Dakika: Başkan Erdoğan son durumu açıkladı! | VİDEO 01:41
Son Dakika: Başkan Erdoğan son durumu açıkladı! | VİDEO 09.02.2023 | 18:45
84. saatte gelen mucize! 9 yaşındaki çocuk enkazdan sağ olarak çıkartıldı | Video 03:00
84. saatte gelen mucize! 9 yaşındaki çocuk enkazdan sağ olarak çıkartıldı | Video 09.02.2023 | 18:02
MSB paylaştı: 5 kişilik aile sağ kurtarıldı | Video 00:51
MSB paylaştı: 5 kişilik aile sağ kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 17:52
BİM’den deprem bölgesinde 100’ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı | Video 00:11
BİM’den deprem bölgesinde 100’ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı | Video 09.02.2023 | 17:09
Kahramanmaraş’ta 84 saat sonra gelen mucize! Asansörde kalan 4’ü çocuk, 6 kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı 04:20
Kahramanmaraş’ta 84 saat sonra gelen mucize! Asansörde kalan 4’ü çocuk, 6 kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı 09.02.2023 | 17:04
7.7’lik Kahramanmaraş depreminin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de | Video 00:18
7.7’lik Kahramanmaraş depreminin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de | Video 09.02.2023 | 16:44
Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video 01:47
Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video 09.02.2023 | 16:10
Son Dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye’de | Video 01:49
Son Dakika: Başkan Erdoğan Osmaniye'de | Video 09.02.2023 | 16:02
72 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hazal’ın su ister misin? sorusuna verdiği cevap duygulandırdı | Video 02:13
72 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hazal'ın su ister misin? sorusuna verdiği cevap duygulandırdı | Video 09.02.2023 | 14:35
Hatay’da anne ve 1 yaşındaki Rami bebek kurtarıldı | Video 02:38
Hatay'da anne ve 1 yaşındaki Rami bebek kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 15:40
Depremin 80’inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşler kurtarıldı | Video 02:33
Depremin 80’inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşler kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 15:18
Kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen destek göz yaşarttı! İşte tüm Türkiye’nin konuştuğu kardeşler... | Video 00:26
Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen destek göz yaşarttı! İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu kardeşler... | Video 09.02.2023 | 14:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA