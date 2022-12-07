Video Haber Belediye başkanı kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Belediye başkanı kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Belediye başkanı kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

07.12.2022 | 17:46

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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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