Berat Albayrak'ın hayalini gerçekleştirdiği engelli genç Emre Vural o anları anlattı | Video

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, engelli bir gencin Trabzonspor'un şampiyonluk maçını izleme hayalini gerçekleştirdi. Yoğun talep nedeniyle engelli vatandaş Emre Vural stadyuma giremedi. Yaşanan olaya şahit olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak da devreye girerek Emre Vural'ı kendi locasında ağırladı. O genç, yaşadığı duygusal anları anlattı ve Berat Albayrak'a teşekkür etti.