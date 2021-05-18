Beşiktaş kafilesi taşlı saldırıya uğradı! | Video
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Beşiktaş kafilesi taşlı saldırıya uğradı! | Video 18.05.2021 | 21:14
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Beşiktaş kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor ile oynayacağı final maçı öncesi br grubun taşlı saldırısına uğradı. İşte o görüntüler...