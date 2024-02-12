Beşiktaş’da ahşap binada yangın çıktı
Beşiktaş bulunan ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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