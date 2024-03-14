Video Haber Beşiktaş’ta deprem toplanma alanı yerine site inşaatı | Video
Beşiktaş’ta deprem toplanma alanı yerine site inşaatı | Video

Beşiktaş’ta deprem toplanma alanı yerine site inşaatı | Video

14.03.2024 | 16:19

Beşiktaş Dikilitaş mahallesinde bulunan ve daha önce otopark ve yeşil alan olarak kullanılan arazi İBB yönetimi tarafından bir inşaat firmasına satılan alanda inşaat yükselmeye başladı. Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bunlar mevcut alanı koruyamadıkları gibi yok ediyorlar” dedi.

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Beşiktaş Dikilitaş Yeşilçimen Sokak üzerinde bulunan ve öncesinde otopark ve yeşil alan olarak kullanılan ve bölgenin en değerli arazilerinden biri olan İBB arazisi mevcut yönetim tarafından 2021 yılında 175 milyon bedelle satıldı. Bahse konu arazi 2019 Ekim ayı meclis toplantısında CHP ve İYİ Partili üyelerin ret oyuna karşın AK Partili üyelerin oyu ile ticaret alanından çıkarılarak park alanı olarak ilan edilmişti. Dikilitaş mahallesinde yaşanan otopark sorununa kısmen de olsa çözüm olan arazi aynı zamanda park ve deprem toplanma alanı olarak da kullanılacaktı. İçerisinde onlarca yetişkin ağacında bulunduğu arazi de şimdiler de araziyi satın alan inşaat firmasının temel çalışmaları yapılıyor.

MEVCUT OLANI KORUMAYARAK YOK EDİYORLAR
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, "Mevcut sorunlar merhem olamadıkları gibi var olanı da yok ediyorlar. Bu sabah mevcut başkanı izledim diyor ki mevcudu korumak da çok önemli yeşil alanlarda. Başkaları olsaydı oraya kat kat binalar dikerlerdi. Ben soruyorum Dikilitaş'ta otopark problemi varken İspark'ın otoparkını bu otoparkın üzerinde ki yeşil alanı, Beşiktaş ve İstanbul'da bir deprem gerçekliği varken Beşiktaşlıların toplanma alanını ne uğruna büyükşehir satmıştır. Bu sorunun cevabını Beşiktaşlılar duymak istiyor" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA OLASI BİR DEPREMDE TOPLANMA ALANI SORUNU VAR
İstanbul'da yaşanabilecek olası bir depremde Beşiktaş ilçesinde toplanma alanı konusunda ciddi sıkıntıların yaşanabileceğini belirterek "Her yerde otopark problemi var siz var olan otoparkı kapatıyorsunuz yeni otoparklar yapmak yerine. Her yerde yeşil alan problemi var siz mevcut yeşil alanı özel bir şirkete satıyorsunuz. Beşiktaş'ta depremde nereye toplanacağımıza yönelik çok büyük bir problem var. Alanların hepsi peşkeş çekilmiş son kalan yerleri de ne uğruna bu firmalara verdiniz. Dediniz ya katlı katlı çıkıyorlar diye 10 kat inşaat izni olan yere nasıl 14 kat inşaat izni verdiniz. Otoparkımızı yeşil alanımızı ve deprem toplanma alanımızı ne uğruna bu firmaya verdiniz. Beşiktaşlıya bunu açıklamak boynunuzun borcudur. Hem otopark yapmayın hem kentsel dönüşüm ile ilgili kılınızı kıpırdatmayın 5 yıl boyunca halkın içerisine çıkmayın. Tek dertleri var Beşiktaş'ta var olanı da sömürebilmek. Bunu da imara ranta açmak demek Beşiktaşlıların otopark ve yeşil alan sıkıntısı ile baş başa kalmaya devam etmesi demek. Beşiktaş 5 yıl daha bu anlayışa rıza göstermeyecek" diye konuştu.

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