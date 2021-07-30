Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri! | Video

Ghezzal, Teixeira ve Godin... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların gündeminde ilk sıralarda yer alan Alex Teixeira, Diego Godin ve Rachid Ghezzal transferlerindeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.