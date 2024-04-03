Video Haber Beşiktaş'taki 29 kişinin can verdiği yangın böyle başlamış
Beşiktaş'taki 29 kişinin can verdiği yangın böyle başlamış

Beşiktaş'taki 29 kişinin can verdiği yangın böyle başlamış

03.04.2024 | 19:28

İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti. O facianın ilk çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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