Beşiktaş'taki 29 kişinin can verdiği yangın böyle başlamış

İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti. O facianın ilk çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı.