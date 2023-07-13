Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarının emir ve komutasında, icra edilen operasyonda, 1'i kadın 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası, Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu Kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde, Atak Taarruz Helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timlerimizin katılımıyla icra edilen operasyonda, 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum."
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