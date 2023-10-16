Video Haber Beşyol metrobüs köprüsünde yoğunluk çileden çıkarıyor!
Beşyol metrobüs köprüsünde yoğunluk çileden çıkarıyor!

Beşyol metrobüs köprüsünde yoğunluk çileden çıkarıyor!

16.10.2023 | 18:05

Beşyol metrobüs köprüsünde yoğunluk çileden çıkarıyor!

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