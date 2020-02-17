Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan'ın telefon görüşmesine yönelik açıklama | Video

15 Şubat'da ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesi ile ilgili Beyaz Saray açıklama yaptı. İdlib konusundaki endişelerini belirten Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib'te insanlık dramına engel olduğu için teşekkür etti. ABD Başkanı ayrıca Rusya'nın Esed Rejimine olan desteğine son verme çağrısında bulundu.