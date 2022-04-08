Beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama | Video
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Son dakika haberleri: İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 3 aylık Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti. Bulunduktan sonra ambulans ile Çocuk Yuvası'na getirilen Nisa bebek bakıma alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Nisa bebeğin genel durumunun ciddi olduğunu belirten Bakan Koca, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir." dedi. İşte Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili son dakika haberinin detayları...