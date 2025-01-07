Video Haber Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne "rüşvet" soruşturması | Video
Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne

Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne "rüşvet" soruşturması | Video

07.01.2025 | 09:51

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G. hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G.'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, paylaşımda yer alan iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.
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