Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne "rüşvet" soruşturması | Video 07.01.2025 | 09:51 Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G. hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G.'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, paylaşımda yer alan iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.