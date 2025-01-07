Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne "rüşvet" soruşturması | Video
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G. hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
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