Video Haber Beykoz'da sürücünün dikkati motosiklet hırsızlığını önledi | Video

Beykoz'da sürücünün dikkati motosiklet hırsızlığını önledi | Video

Beykoz'da sürücünün dikkati motosiklet hırsızlığını önledi | Video
09.07.2020 | 12:19

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Beykoz'da, otomobiliyle seyir halinde olan Hamza Özkoçak, motosikletli iki kişinin başka bir motosikleti iterek götürmeye çalışmasından şüphelendi. Özkoçak'ın otomobilini, motosikletlilerin önüne sürünce şüpheliler motosikleti bırakıp kaçtı. Çalıntı olduğu belirlenen motosiklet sahibine teslim edildi.

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