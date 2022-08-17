Video Haber Beykoz'daki spor salonunda çatının çöktüğü dehşet anları kamerada | Video
Beykoz'daki spor salonunda çatının çöktüğü dehşet anları kamerada | Video

Beykoz'daki spor salonunda çatının çöktüğü dehşet anları kamerada | Video

17.08.2022 | 00:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beykoz’daki spor salonunda çatının çöktüğü dehşet anları kamerada | Video 00:39
Beykoz'daki spor salonunda çatının çöktüğü dehşet anları kamerada | Video 17.08.2022 | 00:00
Driftçi kamyonet şoförü yakalandı | Video 00:08
Driftçi kamyonet şoförü yakalandı | Video 16.08.2022 | 22:34
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni | Video 02:16
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni | Video 16.08.2022 | 21:43
Lviv’de üçlü zirve! Başkan Erdoğan 18 Ağustos’ta Ukrayna’ya gidiyor | Video 05:45
Lviv'de üçlü zirve! Başkan Erdoğan 18 Ağustos'ta Ukrayna'ya gidiyor | Video 16.08.2022 | 21:13
Emine Erdoğan, Kraliçe Iskandariah ile millet kütüphanesini ve dokuma Atlas sergisini ziyaret etti | Video 00:54
Emine Erdoğan, Kraliçe Iskandariah ile millet kütüphanesini ve dokuma Atlas sergisini ziyaret etti | Video 16.08.2022 | 21:16
Elazığ’da kaza: 2 yaralı | Video 00:12
Elazığ'da kaza: 2 yaralı | Video 16.08.2022 | 18:40
CHP’de ’fondaş medya’ sessizliği | Video 02:14
CHP'de 'fondaş medya' sessizliği | Video 16.08.2022 | 18:03
A Haber’in yayını nasıl çarpıtıldı? | Video 04:18
A Haber'in yayını nasıl çarpıtıldı? | Video 16.08.2022 | 17:47
Son dakika: Malezya Kralı Ankara’da | Video 07:30
Son dakika: Malezya Kralı Ankara'da | Video 16.08.2022 | 17:44
Burhanettin Duran | AK Parti’nin gücü ve geleceği 04:38
Burhanettin Duran | AK Parti'nin gücü ve geleceği 16.08.2022 | 16:04
Ekrem İmamoğlu’ndan ’kabadayılık’ dersi! Önce azarladı sonra tehdit etti: Yuvanidis’i böyle hedef gösterdi 01:48
Ekrem İmamoğlu'ndan 'kabadayılık' dersi! Önce azarladı sonra tehdit etti: Yuvanidis'i böyle hedef gösterdi 16.08.2022 | 15:38
Mehmet Barlas | Hani artık İstanbul’u sel basmayacaktı? 02:59
Mehmet Barlas | Hani artık İstanbul'u sel basmayacaktı? 16.08.2022 | 14:46
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan çok net mesaj: Şam ile temas olacak mı? | Video 06:00
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net mesaj: Şam ile temas olacak mı? | Video 16.08.2022 | 13:03
Bakan Koca müjdeyi verdi! Asistan doktorların nöbet sayısı azalıyor | Video 01:48
Bakan Koca müjdeyi verdi! Asistan doktorların nöbet sayısı azalıyor | Video 16.08.2022 | 09:08
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 18:05
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 16.08.2022 | 01:13
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlükte | Video 02:31
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlükte | Video 16.08.2022 | 00:10
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 00:05
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 16.08.2022 | 00:01
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 03:28
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 15.08.2022 | 23:48
Meksika’da minibüs su kanalına düştü: 7 yaralı | Video 00:39
Meksika’da minibüs su kanalına düştü: 7 yaralı | Video 15.08.2022 | 22:18
Kayseri’de dehşet! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı | Video 00:11
Kayseri’de dehşet! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı | Video 15.08.2022 | 21:39

Beykoz'da dün etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu spor salonunun çatısı çöktü. Salonda bulunan çocuklardan ikisinin yaralandığı dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA