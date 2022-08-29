Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan patlama: O anlar kamerada | Video

Beylikdüzü'nde sanayi sitesi içerisinde bulunan kimya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çalışanlar kendini sokağa atarken, dakikalar sonra büyük bir patlama yaşandı. Vatandaşların korku ile etrafa kaçıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, patlama anı ise çalışanların cep telefonu kamerasına yansıdı.