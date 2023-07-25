Beylikdüzü’nde yaşlı bakımevinde yangın: 14 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı | Video
Beylikdüzü’nde bulunan özel bir yaşlı bakımevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşlı bakımevinde kalan ve dumandan etkilenen 14 hasta ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
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